Амстердам, , 16:03 — REGNUM 24 декабря директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар заявил, что клуб не намерен расставаться с 24-летним фланговым атакующим защитником сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи: «Мы действительно хотим его сохранить, но вы уже знаете, к чему это приведет…», — цитирует ван дер Сара журналист Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует зимой расстаться с Сержиньо Дестом, чтобы направить вырученные средства на подписание Нуссаира Мазрауи, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Мазрауи выступает за «Аякс» с 1 июля 2006 года после перехода из марокканского клуба «Альфенсе Бойз» на правах свободного агента. Текущее соглашение защитника с нидерландским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.