Москва, 24 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Одним из факторов, который повлияет на рост мирового спроса на природный газ, станет водородная энергетика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

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«Необходимо учитывать тот факт, что в настоящее время газ является одним из основных ресурсов для производства водорода, востребованного мировым сообществом с учётом тренда энергетического перехода, — сказал Каленов. — Это может существенно увеличить спрос на голубое топливо. К другим факторам, которые будут влиять на стоимость газа в 2022 году, можно отнести появление и распространение новых штаммов коронавируса, запуск «Северного потока-2», заключение долгосрочных договоров на поставки газа, а также климатические факторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цена природного газа в 2022 году останется на высоких отметках в связи с восстановлением мировых экономик и суровой зимой.