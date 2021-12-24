Москва, 24 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В ближайшие два года российские регионы получат финансирование в размере 92 млрд рублей на ремонт школ. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он напомнил о задаче за пять лет привести в порядок свыше 7 тыс. зданий школ. Старт программы намечен на 2022 год.

В ближайшие два года регионы получат 92 млрд рублей, на эти средства будут отремонтированы свыше 2 тыс. школ. Программа предусматривает не только приведение в порядок помещений, но и оснащение учебных заведений оборудованием и инвентарём. При этом Мишустин поручил учитывать пожелания родителей и учащихся.

«Наши дети должны учиться в хороших, современных школах», — заявил глава правительства.