Кишинёв, , 16:01 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии 24 декабря приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает гражданам республики не держать при себе права при вождении автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Цифровое общество

Законопроект предусматривает, что водитель обязан иметь при себе документ, который может подтвердить его личность. Тогда правоохранители при необходимости смогут проверить, имеет ли он право водить транспортное средство.

Программа направлена на повышение оцифровки документов в республике и является частью мер по цифровизации государственных услуг. Для вступления в силу законопроект должен подписать президент республики.

Стоит отметить, министр внутренних дел Анна Ревенко ранее отметила, что данное нововведение не может быть введено сразу. Она сообщила, что не все патрульные могут использовать приборы для идентификации гражданина.