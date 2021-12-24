Москва, 24 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Цена природного газа в 2022 году останется на высоких отметках в связи с восстановлением мировых экономики и суровой зимой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал соответствующий прогноз вице-премьера РФ Александра Новака.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мировой энергетический кризис, который мы сейчас наблюдаем, одномоментно никуда не исчезнет, — сказал Новак. — Экономика большинства государств постепенно восстанавливается от последствий пандемии, объемы производства растут, а значит, растет и потребление энергоресурсов, в частности газа. С учётом объемов газа в европейских хранилищах и достаточно суровой зимы спрос по-прежнему будет превышать предложение, в связи с чем будет сохраняться высокая цена на данный энергоноситель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году не приходится ждать взрывного роста спроса на природный газ.