Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,27%, до $76,64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«23 декабря нефтяные котировки смогли на волне оптимизма перед католическим Рождеством преодолеть сопротивление уровня $76 за баррель.

Даже информация о некотором росте количества работающих нефтегазовых буровых установок в Северной Америке, показавшая некоторый рост по сравнению с прошлой неделей, не смогла остановить рост.

Сегодня большинство мировых сырьевых площадок либо закрыты, либо работают в сокращенном режиме из-за празднования сочельника. Но закрытие по большинству позиций прошло в зеленой зоне.

Спрос на энергоносители в странах Запада в ближайшее время будет оставаться высоким — запасы газа снижаются в хранилищах по обе стороны океана.

На этом фоне подъем нефтяных котировок может продолжиться и на следующей неделе», — предполагает эксперт.

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