Санкт-Петербург, 24 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Прогноз погоды на новогоднюю ночь 2022 года обрадует некоторых петербуржцев, других огорчит: Петербург ждет сильный снегопад. Об этом 24 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Петербург

По его словам, текущий декабрь в Санкт-Петербурге оказался самым холодным за последние девять лет и самым снежным за последние 11 лет.

«С большой долей уверенности можно говорить, что в первой декаде января холодная погода в Петербурге продолжится», — добавил синоптик.

В среднем температурный фон будет на три-шесть градусов ниже положенных значений, не обойдет без снега. Начиная со 2 января и до конца каникул, по ночам будет в пределах −10…−15 градусов, днем −6…−11 градусов.

«По-настоящему русская зима, никаких теплых вторжений из Европы мы не ожидаем. Но есть нюанс, высокая вероятность, что уходящий год закончится сильным снегопадом. Высота снежного покрова может подрасти на пять-восемь сантиметров, что очень много», — подытожил Леус.

Что касается температуры воздуха в новогоднюю ночь, то в настоящий момент со стопроцентной уверенностью, будет ли она морозной, сказать нельзя, всё зависит от того, каким фронтом пройдет циклон. Температура будет близкой к нулю, в вечерние часы 31 декабря похолодает до минус 2, либо до минус 5 градусов.