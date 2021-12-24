Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В Ростовской области за январь-ноябрь 2021 года объём промышленного производства увеличился на 10,5%. Уверенный рост предприятия показывают по многим отраслям, сообщает Ростовстат 24 декабря.

Промышленность

Высокие показатели отмечены в добывающем секторе (+ 31,3%) за счёт роста угледобычи. Значительный рост с начала года отмечен в обрабатывающей промышленности — на 10,2%.

Наряду с этим отставание фиксируется по пяти видам деятельности, темпы снижения составляют от 18,4% (в табачной промышленности) до 0,7% (в полиграфии).