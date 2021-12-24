Киев, , 16:00 — REGNUM Консультации по безопасности Евросоюза, США и НАТО с Россией должны проходить при участии Украины. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своём микроблоге в Twitter.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Он отметил, что Киев одобряет идею о диалоге с Москвой Вашингтона и Брюсселя. Но дело касается также и Украины.

«На карту поставлена евро-атлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают в начале 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

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