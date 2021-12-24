Новосибирск, 24 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3221 пациент, в том числе 45 детей. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 307 человек. На ИВЛ — 50 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 266 542 теста на коронавирус.