Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 24 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,2%, до 73,44 рубля. Евро синхронно прибавляет 0,2%, торгуясь на уровне 83,21 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Активность торгов довольно низкая — американские инвесторы сегодня празднуют сочельник, на европейских биржах торги проходят в сокращенном режиме.

Рынки Азии сегодня отторговались со снижением. Вслед за ними слабую динамику демонстрирует и российский фондовый рынок.

На этом фоне спрос на рубль довольно низкий, попытки укрепления с утра не получили продолжения.

Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает корректирующаяся после бурного роста накануне нефть.

Вероятно, активность инвесторов сегодня продолжит падать, так что, при отсутствии неких знаковых для рынка новостей до закрытия торгов существенного изменения котировок не произойдет», — полагает эксперт.

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