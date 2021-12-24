Москва, , 15:53 — REGNUM Российские регионы получат до 100 млрд рублей в течение пяти лет на обновление общественного транспорта. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишустин рассказал, что правительство внесло изменения в правила предоставления инфраструктурных кредитов, выделив в отдельную группу проекту по обновлению подвижного состава общественного транспорта и инфраструктуры для него в отдельную группу.

Он уточнил, что помимо федеральных и региональных бюджетных средств, предполагается использовать кредиты ВЭБ. РФ, а также средства инвесторов.

«Начиная со следующего года в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 млрд рублей», — сказал премьер-министр.

Мишустин рассказал, что более десяти российских субъектов планируют участвовать в проекте. Планируется закупить свыше 1,5 тыс. трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать более 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов.

«В дальнейшем, уверен, и другие регионы страны смогут воспользоваться таким механизмом», — сказал Мишустин.