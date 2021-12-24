24 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:17 — REGNUM В Южной Корее обсудили реакцию политиков на включение бывшего президента страны Пак Кын Хе, отбывающую 22-летий срок за коррупцию и злоупотребление служебным положением, в новогодний список лиц, подлежащих амнистии.

Южная Корея Даниль Муллагалиев (с) ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, представители правящей Демократической партии Тобуро «уважают» решение руководства страны, назвав помилование «конституционным правом президента».

Председатель партии Сон Ён Гиль также добавил, что Пак Кын Хе должна принести искренние извинения.

Отметим, что ранее партия и её кандидат в президенты Ли Чжэ Мён выступали против помилования Пак Кын Хе.

Ли Чжэ Мён 경기도 뉴스포털

Члены ведущей оппозиционной партии Сила народа и её кандидат в президенты Юн Сок Ёль также приветствовали решение о помиловании, которое следует рассматривать с точки зрения национального единства.

«Я знаю, что Пак Кын Хе нездорова. Надеюсь, что она быстро поправится», — отметил Юн Сок Ёль.

Между тем представители оппозиционной Партии Справедливости выразили сожаление по поводу помилования экс-президента. Её кандидат в президенты Сим Сан Чжон выразила сожаление по поводу того, что руководство страны приняло это важное решение без согласия народа под предлогом укрепления национального единства.

«Не удивлюсь, если в недалеком будущем тот же Юн Сок Ёль окажется в подобной ситуации и будет ждать помилования», — пишет syne***.

«Кажется, политики напуганы», — предполагает joem***.

«Несколько дней назад ведь сообщили, что помилование Пак Кын Хе маловероятно», — отмечает drje***.

«Мне кажется, что амнистия экс-президента — это лишь уловка, которая позволит кандидату Ли Чжэ Мёну стать следующим президентом страны», — считает vcdz***.

«Разве Юн Сок Ёль не занимался делом Пак Кын Хе?» — интересуется icar***.

«Есть ли большая разница между делом Пак Кын Хе и Ли Мён Бака? Почему нельзя простить обоих?» — спрашивает olyo***.

«Мы должны как можно скорее избавиться от «троянского коня» действующего президента Юн Сок Ёля! Единственный, кто сможет разрушить этот коварный план, — кандидат Хон Джун Пё», — пишет beki***.

«Сим Сан Чжон та ещё змея», — отмечает akyo***.

Кандидат в президенты Сим Сан Чжон (сс)Trainholic

«Интересно, как Юн Сок Ёль будет себя вести при встрече с экс-президентом?» — вопрошает tnh4***.

«Вы сошли с ума!» — недоумевает crow***.

«Что Вы наделали? Тысячи людей выступают против амнистии!» — пишет kong***.

«Боюсь, возмездие будет страшным», — предполагает sodk***.

«Кажется, данным решением действующий президент подмочил себе репутацию», — считает kbsd***.