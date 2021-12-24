Новосибирск, , 15:52 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 декабря, за прошедшие сутки выявлен 381 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 372 случая.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 84, 68, 57, 62, 72, 49 лет и двое мужчин в возрасте 71 года лет и женщины в возрасте 88, 56 лет, две женщины в возрасте 72 лет и две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе умерли 4140 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 92 063 случая заражения коронавирусом, в том числе у 10 409 детей; 62 410 пациентов полностью выздоровели (+378 за сутки).