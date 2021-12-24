Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Две трети взрослых граждан России предпочитают видеть будущее своих детей в науке. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«У нас до 40 лет исследователи, количество исследователей составляет 44,3%. А что касается поддержки детей по выбору научной карьеры — почти две трети родителей, две трети взрослых нашей страны хотели бы, чтобы их дети выбрали научную карьеру. Это такие знаковые и позитивные, долгосрочные тенденции. Обязательно нужно поддержать», — заявил Путин.

По его словам, в горизонте текущего десятилетия будет возведено не менее 25 университетских кампусов с передовыми условиями для учёбы и исследований.