Стокгольм, 24 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Несмотря на то, что кампания по ревакцинации в Швеции продолжается уже несколько месяцев, совершеннолетние жители лишь 14 из 21 лена могут получить бустерную прививку от COVID-19. Об этом 24 декабря написала газета Dagens Nyheter.

Admobninsk.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

К регионам, где взрослое население до сих пор не может получить третью прививку, относятся: Стокгольм, Вестра-Гёталанд, Вестерноррланд, Крунуберг, Сёдерманланд, Эстергётланд и Вестерботтен. Чтобы получить бустер в перечисленных ленах, граждане должны быть либо старше 50, либо входить в группу риска, либо работать в сфере здравоохранения и ухода за людьми с особыми потребностями.

«С учетом имеющихся у нас возможностей возрастная группа 18−29 лет получит доступ к третьей дозе в январе или феврале», — заявил в интервью газете Магнус Йоханссон, ответственный за программу вакцинации в регионе Сёдерманланде.

Напомним, в Швеции временной интервал для ревакцинации составляет шесть месяцев.