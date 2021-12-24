Стокгольм, , 15:58 — REGNUM Согласно данным компании Retriever, в уходящем 2021 году политики стали самыми часто упоминаемыми личностями в шведских СМИ. Правительственный кризис в Швеции, а также избрание нового премьер-министра страны привели к тому, что «шведская политика вытеснила американскую». Об этом 24 декабря сообщило новостное агентство TT.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna

Самым упоминаемым человеком в Швеции является бывший премьер-министр страны Стефан Лёвен. Про него шведские СМИ сообщали 71 000 раз. Затем идет президент США Джо Байден.

Магдалена Андерссон, занимающая четвертое место в списке после Дональда Трампа, за короткое время успела привлечь к себе значительное внимание СМИ, которые упомянули ее имя 40 000 раз.

Отмечается, что 1,4 миллиона статей, опубликованных в течение 2021 года в шведских СМИ, были посвящены пандемии коронавируса. 300 новостных материалов имели отношение к вакцинации от COVID-19.

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