Москва, , 15:47 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали немало интересных и занимательных историй, среди которых иск к Деду Морозу, улица-каток, сертификация снега. Самое интересное читайте в нашей подборке.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В одном из домов Гагаринского района Москвы решили сделать ремонт и переложить плитку в подъезде. У работников оказалось интересное мышление, они не стали тратить силы и время на укладку плитки и попросту нарисовали ее на полу. «Это настолько прекрасно, что мы не можем не поделиться с вами», — смеются над смекалкой ремонтников «Соседи ЮЗАО».

В Липецке задержали юношу, который ухитрился за один вечер заработать на несколько уголовных дел. Он украл телефон у девушки на улице, потом ограбил сетевой магазин и отправился в баню, где в кабинете администратора «увел» еще два телефона. «Итог: против парня возбуждены четыре уголовных дела. Однако копы говорят, что на этого умельца наберется материалов на еще несколько дел», — удивляется «Липтаун».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге юрист подал в суд иск на Деда Мороза из-за несбывшихся желаний. Мужчина решил судиться с АО «Дед Мороз» из-за неполучения подарков. Список из новогодних подарков у юриста внушительный: 23 позиции, передает «Петербург с огоньком». Также юрист требует десять миллионов рублей, потому что Дед Мороз причинил ему нравственные страдания и нарушил его неимущественные права.

В центре Петрозаводска лампочка в квартире принялась давать воду — иногда из нее поливает, как из душа. Причины не вполне понятны, но связаны с крышей, сообщает «Калитка Карелии». Когда снег на крыше тает, лампочка начинает водоточить.

Приволжский федеральный округ

«Страновед» рассказал, что у Пермского края появилась собственная мелодия — «неповторимый аудиовизуальный портрет, созданный картографами». Специалисты преобразовали значения высот разных географических объектов в колебания. По их замыслу, при прослушивании треков перед глазами должны возникать Кунгурская ледяная пещера, памятник Алешеньке, табличка «Счастье не за горами», Пермские ворота и уральский Афон.

В Мордовии живут непростые старушки. Одна из них, пишет «Голос торамы», «уделала двух телефонных жуликов». 75-летней женщине позвонил некий «майор Мельник» и сообщил, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается взять кредит. Бабушка притворилась, что верит и ему, и подключившемуся к диалогу «капитану Дуднику», водила их за нос, поддерживая разговор, но на очередной звонок мошенников ответил уже следователь ОМВД, после чего звонки прекратились.

Уфа превратилась в каток. Соцсети заполнены жалобами на гололед. Mkset проверил, как обстоят дела. Корреспондент без труда прокатился на коньках по наледи вдоль улицы Ленина, около ТЦ «Иремель», дворца молодежи и других знаковых мест Уфы.

«Итиль» узнал, что в Казани придумали новый способ борьбы с теми, кто скручивает номера автомобилей, чтобы не платить за парковку. В городе решили блокировать колеса автомобилей, чтобы те не уехали.

В Перми чуть ли не самый ожидаемый жителями объект — не театр или галерея, а крематорий. Дело в том, что из-за переполнения городского кладбища умерших приходится хоронить в пригороде, но и там места быстро заканчиваются. «Конечно, крематорий — антиимиджевый объект, но нужнее всех строк «Пермь-300» абсолютно точно», — считает «Пермский глобус». Пока же покойников массово возят в крематорий Екатеринбурга.

Южный федеральный округ

В Новороссийске гражданин устроил свиноферму в подвале многоэтажки. Ферма оставалась тайной, пока жители не принялись жаловаться на неприятный запах. Коммунальные службы отправились в подвал и обнаружили свиней. Их выселили. «Предприимчивый мужчина не успокоился. На месте свинофермы в общедомовом помещении он оборудовал мастерскую и склад. Но и этот бизнес вскоре начал очень плохо пахнуть. Причем в самом прямом смысле. И вновь коммунальщикам пришлось вытаскивать из подвала кучи мусора», — рассказали «Кубанские новости».

Любопытная забастовка случилась в Волгограде: работодатель ее попросту не заметил. Трехдневную акцию решили провести волгоградские таксисты. Они недовольны агрегатором, который берет высокий процент, а также не показывает конечную точку маршрута, пока они не примут заказ. «Сталингумрак» сообщает, что забастовка никак не сказалась на работе агрегатора, напротив, из-за новогоднего ажиотажа число водителей и поездок выросло.

Северо-Кавказский федеральный округ

Недавно в Махачкале произошло убийство гадалки. Подозреваемый задержан. Его признания оказались небывалыми. «Махачкалинские известия» пишут: мужчина заявил, что гадалка вселила в него джиннов, которые мучают его во время сна, за что и поплатилась.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге из окна выпало окно. «Екатеринбург №1» сообщает, что одна из створок выпала с 16-го этажа новостройки. К счастью, внизу никого не было. Хозяин квартиры говорит, что раму «повело» со временем, одна сторона стала выше, другая ниже, из-за этого окно и выпало. Окна устанавливал застройщик.

Сибирский федеральный округ

В Барнауле коммунальщики разрушили трактором горку, построенную жителями во дворе дома. В ТСЖ говорят, что горка построена не по закону и без согласований и сослались на обновленный ГОСТ. Теперь для согласования нужна сертификация, в том числе с указанием, из какого снега сделана горка. «То есть мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат, — Москва», — цитирует слова коммунальщиков «Инцидент Барнаул».

Дальневосточный федеральный округ

На дне Байкала нашли гриб, который должен обитать в горах Тибета. На глубине в 400 метров попался Cordyceps sinensis, в Тибете он поражает гусеницу тонкопряда и считается чудодейственным. Как он оказался на дне Байкала, ученые пока сказать не могут, пишет «Байкал».

В Чите поручили организовать на корпоративах видеосвязь для проверки антиковидных норм. Заниматься проверкой будут специальные контрольные группы, а кто войдет в их состав, пока не понятно. «Также неясно, какими полномочиями они будут обладать — видимо предполагается, что они будут разгонять антисанитарно настроенных участников празднования силой взгляда. Хотя очевидно, что все ограничится наложением немаленьких штрафов постфактум», — считает Cass&Ra.

Житель Владивостока выиграл более 265 млн рублей, купив билет лотереи. Победитель еще не обратился за выигрышем, пишет «Право руля!» На данный момент известно лишь, что он купил билет всего за 150 рублей в мобильном приложении.

Необычная история с Колымы: в регион пытались ввезти 37,5 тонн оборудования из Бельгии под видом туалетной бумаги. Проверка четырех контейнеров показала, что в них находятся не рулоны, а приборы и детали. Перевозчик предложил два объяснения: сбой при сканировании (перепутали наименования) или трудности перевода (видимо, компания пыталась доказать, что в английском языке «оборудование» и «туалетная бумага» почти синонимы), удивляется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение 30 декабря.