Тайбэй, , 15:47 — REGNUM Тайваньский издатель и разработчик Rayark назвал дату релиза мобильной игры DEEMO II. Об этом 24 декабря сообщает портал Gematsu.

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Игра выйдет 13 января 2022 года на платформах iOS и Android, она будет распространяться бесплатно. Авторы DEEMO II выложили в сеть множество скриншотов и рассказали об игровом процессе.

Для справки: действие DEEMO II, выполненной в аниме-стилистике и фантастическом сеттинге (вселенная игры), происходит в мире, где люди вынуждены прятаться от смертоносного дождя, который превращает любого в облако цветочных лепестков.

Игрокам предложат управлять действиями молодой девушки по имени Эхо, которая живёт на одной из крупнейших железнодорожных станций в мире. Главная героиня сможет исследовать местность, играть на музыкальных инструментах и взаимодействовать с другими обитателями станции. Она также попытается решить проблему смертельного дождя.

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