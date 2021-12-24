Стокгольм, , 15:55 — REGNUM Растущее количество дронов в Швеции представляет собой угрозу для проведение военных операций. Однако теперь шведские военные начинают испытывать новые системы для борьбы с беспилотниками. Об этом 24 декабря сообщило новостное агентство TT со ссылкой на данные вооруженных сил Швеции.

Стокгольм, Швеция

«Мы закупили несколько разных систем и уже тестируем их. Мы не будем разглашать, что это за системы, и как они работают, но они эффективны», — говорится в пресс-релизе Ульфа Леппа, руководителя службы защиты от дронов вооруженных сил Швеции.

По данным Шведского транспортного агентства, в Швеции зарегистрировано около 400 000 гражданских беспилотников. Если вес дрона составляет более 250 граммом, то гражданин в обязательном порядке обязан зарегистрировать летающее устройство.

По данным оборонного ведомства Швеции, до 90% людей, покупающие беспилотники, не соблюдаются данное требование.