Москва, 24 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Федеральный штаб акции #МыВместе, Народный фронт и Почта России отправили средства индивидуальной защиты от COVID-19 для медиков во всех регионах страны.

ОНФ Общероссийский Народный фронт

В больницы отправлены медицинские маски, защитные костюмы и антисептики в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Всего Почта России доставит более 590 000 средств индивидуальной защиты весом 2,9 тонн в 85 российских регионов. Все расходы по отправке Почта взяла на себя.

Борис Подольный. «Волонтеры-медики, которые сейчас снова помогают врачам в больницах, рассказали об острой нехватке СИЗов — не хватало порядка полумиллиона единиц. Все это собрали на складе в Москве, но возникла проблема с быстрой доставкой, особенно в отдаленные уголки России. Мы обратились к коллегам из Почты России, которые быстро среагировали, и буквально в течение нескольких дней авиапочтой разослали СИЗы во все регионы, чтобы ребята могли защищенными идти к людям. Спасибо коллегам из Почты России и движения «Волонтеры-медики», — отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта по региональной работе

Павел Савчук. «Очень важно, чтобы в условиях сохраняющейся непростой ситуации с COVID-19 все организации нашей страны сотрудничали и действовали сообща. В октябре на федеральном уровне возобновил работу центр по координации региональных штабов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры акции помогают населению и медицинским работникам во всех регионах России, и крайне важно, чтобы при этом соблюдались все медико-санитарные нормы. Помощь «Почты России» и быстрая поставка СИЗов очень помогла нам в организации безопасной работы», — отметил руководитель Центра по координации штабов #МыВместе, председатель Российского Красного Креста

Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России. Автор «Предновогодний сезон — очень насыщенное время для логистов, но мы рады, что смогли в короткие сроки разослать почти 600 000 СИЗов по всей стране. Я благодарю сотрудников Почты за помощь и быстрый отклик. Уверен, что впереди у нас с Народным Фронтом еще много совместных проектов, в которых мы вместе сможем сделать доброе и полезное дело», — прокомментировал, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

Почта России и Народный Фронт заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 г. Организации договорились, что сотрудники Почты России будут помогать общественникам с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным гражданам в труднодоступные населенные пункты страны. Заявки на помощь поступают на горячую линию акции #МыВместе и в информационную систему обработки обращений Народного фронта «ОНФ.Помощь».

Активисты Народного фронта с начала пандемии активно помогают медицинским работникам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, маломобильным группам граждан, людям со слабым здоровьем. Оказывают бытовую, психологическую помощь, доставляют СИЗы и продукты питания, привлекают бизнес-сообщества к волонтерству.

Почта России второй год участвует в акции #МыВместе. В 2020 г. компания перечислила 5 млн руб. Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Деньги были направлены волонтерским штабам, которые помогали людям в условиях пандемии.