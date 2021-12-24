Кемерово, , 15:47 — REGNUM В Кемерове с 18:00 (время местное) сегодня, 24 декабря, и до 18:00 27 декабря сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — уточнили синоптики.

Также, с 18:00 сегодня, 24 декабря, до 18:00 27 декабря в Новокузнецке и Прокопьевске продолжаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.