Москва, , 15:46 — REGNUM Гран-при на конкурсе короткометражных фильмов на III фестивале кино стран Содружества «Московская премьера» получил фильм «Простите, мы опоздали» режиссёра из Грузии Луки Берадзе. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

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Фильм Берадзе был снят на основе реальных событий. В картине изображено противостояние медиков скорой помощи, из-за опоздания которых умер человек, и родственников усопшего. Стороны ищут виновного в трагедии.

Сообщается, что специального упоминания жюри удостоились короткометражные фильмы «Мою маму зовут Счастье» (Казахстан) и «Обуза» (Таджикистан). Специальный приз жюри получили кинокартины «По шёлковому пути» (Узбекистан) и «Сальвадор Дали» (Киргизия).

Стоит отметить, что в конкурсе участвовали 85 фильмов. Просмотры проходили на шести площадках в Москве.