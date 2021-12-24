Самара, 24 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Адвоката заподозрили в посредничестве во взяточничестве в Самарской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что зимой текущего года фигурант уголовного дела принимал участие в производстве оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили правоохранители в отношении его доверительницы, которую заподозрили в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением законодательства России.

«В целях не привлечения последней к административной и уголовной ответственности, подозреваемый предложил ей выступить посредником в передачи в качестве взятки денежных средств в размере 900 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось для передачи должностным лицам полиции за совершение заведомо незаконных действий в интересах индивидуального предпринимателя», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что подозреваемый был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области после получения денег.

По данному факту в отношении члена Палаты адвокатов Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве.

Расследование дела продолжается.