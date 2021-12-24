Москва, , 15:45 — REGNUM Бывший президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопрос о причастности западных стран к развалу Советского Союза.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас и тогда была информация, что на Западе, в том числе в руководящих кругах, были люди, которые потирали руки, видя наши трудности», — сказал Горбачев в интервью Интерфаксу.

Он добавил, что в администрации занимавшего в то время пост президента Соединенных Штатов Джорджа Буша — старшего «была целая фракция», которую возглавлял глава Пентагона Дик Чейни.

«Они говорили: Горбачёв неисправимый коммунист, надо делать ставку на (Бориса) Ельцина. И после распада Союза они не скрывали своей радости», — сказал Горбачев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший сотрудник советского КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков в статье для журнала «Национальная оборона» отметил, что секретные сводки о положении в СССР, которые в конце 1980-х годов составлялись Комитетом государственной безопасности для Горбачева, в конце концов оказывались в руках агентов иностранных государств, заинтересованных в распаде страны.

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