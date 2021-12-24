Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки жертвами коронавируса стали 27 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Жертвами COVID-19 стали 17 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и семеро мужчин в возрасте от 62 до 92 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 9 443 жителя Ростовской области.