Ташкент, 24 декабря 2021, 15:44 — REGNUM Хокимият (мэрия) Ташкента работает на основе старого генплана, при этом использует в своей работе так называемый «индекс комфорта». Об этом, как передает ИА REGNUM, сказал градоначальник Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского совета народных депутатов 24 декабря.

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
(сс) Otoirov

«Планировка, застройка и другие градостроительные работы в столице проводятся на основе «индекса комфорта», генплан не столь нужен», — сказал градоначальник.

По его словам, в настоящее время сотрудники хокимията в своей работе используют старый генплан.

«Сейчас во всем мире используют «индекс комфорта», что означает точечное строительство: где что нужно сделать, где нужно строить школы, а где супермаркет и спортивную площадку. Мы приняли этот индекс, чтобы сделать более комфортной жизнь людей», — сказал Артыкходжаев.