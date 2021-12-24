Ташкент, 24 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Хокимият (мэрия) Ташкента работает на основе старого генплана, при этом использует в своей работе так называемый «индекс комфорта». Об этом, как передает ИА REGNUM, сказал градоначальник Джахонгир Артыкходжаев на сессии городского совета народных депутатов 24 декабря.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

«Планировка, застройка и другие градостроительные работы в столице проводятся на основе «индекса комфорта», генплан не столь нужен», — сказал градоначальник.

По его словам, в настоящее время сотрудники хокимията в своей работе используют старый генплан.

«Сейчас во всем мире используют «индекс комфорта», что означает точечное строительство: где что нужно сделать, где нужно строить школы, а где супермаркет и спортивную площадку. Мы приняли этот индекс, чтобы сделать более комфортной жизнь людей», — сказал Артыкходжаев.