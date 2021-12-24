Великий Устюг, Вологодская область, 24 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск петербургского юриста Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз». Об этом 24 декабря сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Вологодской области.

Park-kuzminki.ru Дед Мороз

Напомним, накануне юрист написал на своей странице в одной из социальных сетей о том, что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. Своё странное желание он объяснил тем, что сказочный персонаж ни разу не исполнил ни одной его заветной мечты и «даже подарка не подарил». Юрист потребовал подарки за 23 года и 10 млн рублей за моральный ущерб.

«Великоустюгский районный суд Вологодской области сегодня зарегистрировал гражданский иск Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» , — уточнили в ОПС.— Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов».

Напомним, об иске к Деду Морозу из Великого Устюга сообщили президенту РФ. Владимир Путин заявил о готовности стать адвокатом сказочного персонажа и напомнил истцу, что «Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».