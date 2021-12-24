Минск, 24 декабря, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Память о войне продолжает объединять людей. Об этом 24 декабря сообщил ИА REGNUM сопредседатель белорусского движения «Единство» Денис Правин.

Гвардейская лента — открытка

«Группа единомышленников, создавшая в 2017 году движения «Единство», решила теперь официально его зарегистрировать. В дальнейшем мы предполагаем и будем стремиться к преобразованию движения в политическую партию», — сообщил активист.

Одним из самых объединяющих факторов на постсоветском пространстве является общая память о Великой Отечественной войне. Сохранение этой памяти — одна из приоритетных целей движения, поэтому символом «Единства» выбрали гвардейскую ленту, пояснил Правин.

«Нас интересуют все сферы общественной жизни — спорт, семья, экология. Но в политике для нас первостепенным является содействие интеграции Белоруссии с Россией», — отметил собеседник агентства.

По мнению Правина, к Союзному государству России и Белоруссии могут присоединиться и другие республики бывшего СССР, особый статус могут получить даже некоторые балканские страны, имеющие большие исторические связи с Россией — например, Сербия.

Движение возглавили трое сопредседателей — Дмитрий Шуляковский, Татьяна Танаушко, Денис Правин.

Напомним, что договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан президентами России и Белоруссии еще в 1999 году. В 2021 году были подписаны т.н. «союзные программы», предполагающие поступательные меры по реализации целей и задач, сформулированных в Союзном договоре.