Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 552 человека. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 24 декабря. Это на 31 случай заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (157), Таганроге (33), Волгодонске и Шахтах (26), Новочеркасске (20), Аксайском районе (18), Батайске (15), Новошахтинске, Азовском и Неклиновском (по 13) районах. Более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, 14% — дети.

С начала эпидемии в Ростовской области подтверждено 190 614 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 168 695 пациентов.

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