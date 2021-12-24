Рабат, 24 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Власти Марокко приняли решение продлить запрет на авиаперелёты в/из страны до 31 января 2022 года. Об этом сообщает Al-Arabi-al-Jadid.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт в небе

По данным журналистов, решение распространяется на все коммерческие рейсы. Решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон» по всему миру, а особенно — на африканском континенте.

Напомним, впервые ограничительные меры на пассажирские перелёты были введены марокканскими властями 19 ноября 2021 года и регулярно продлеваются каждые две недели.

По информации местных СМИ, авиасообщение с Марокко было осложнено из-за позиции властей соседнего Алжира. Власти Алжира закрыли своё воздушное пространство для всех самолётов следующих в/из Марокко.