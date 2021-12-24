Ново-Огарево, Московская область, 24 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Развитие науки и технологий не должно сосредотачиваться в отдельных регионах страны. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Для нашей огромной страны крайне необходимо именно распределённое научное развитие, мы с вами много раз об этом говорили. Не отдельные точки, узлы, сосредоточенные лишь в некоторых регионах — настоящее целостное пространство, связывающее всю страну», — заявил Путин.

«Как говорил академик Вернадский, своего рода сфера научного поиска, креативных решений, просвещения и поддержки и поощрения талантов, передового технического бизнеса. Именно такой подход лежит в основе научно-образовательных центров мирового уровня, в реализации федеральных программ в сфере генетики и сельского хозяйства», — указал он.