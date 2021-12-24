Мурманск, , 15:41 — REGNUM За 10 месяцев 2021 года в Мурманской области на 10% снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, открывая плановое заседание Антинаркотической комиссии Мурманской области.

Наркотик Prokuror-kaluga.ru

«Результаты говорят сами за себя. Во-первых, у нас за год по тому периоду, который мы можем точно измерить, снизилось число зарегистрированных преступлений, именно связанных с наркотиками. Почти на 120 случаев — это очень неплохой показатель. Так, снижение составило 10%», — отметил глава региона.

При этом, как отметил Андрей Чибис, в области резко вырос показатель раскрываемости наркопреступлений.

«Почти вдвое больше преступлений раскрыто в этом году по сравнению с предыдущим годом. И очень активно идёт работа по прекращению деятельности интернет-ресурсов, выявлению тех, кто сбывает и продаёт наркотики. Понятно, что наркодилеры ищут новые способы реализации, но, тем не менее, очень важно, что правоохранительные органы стараются очень чётко и оперативно на это реагировать», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние четыре года число нелегальных наркопроизводств возросло в четыре раза.