Новосибирск, , 15:40 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего новосибирца, который участвовал в избиении ребёнка. Он проходит по двум статьям — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По данным следствия, 11 января 2021 года во дворе дома в Кировском районе Новосибирска между двумя малолетними мальчиками возник конфликт. Увидев это в окно, отец одного из детей вышел на улицу, подошел к 10-летнему мальчику и схватил его за верхнюю одежду. Он удерживал его пока сын бил руками и пинал ногами ребёнка. Кроме того, обвиняемый схватил мальчика рукой за ворот верхней одежды и приподнял над землей, сдавив ему шею воротником куртки, после чего стал угрожать, что убьёт.

Пострадавший мальчик рассказал об этом матери. Они обратились в больницу. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.