Киев, , 15:39 — REGNUM На Украине может пострадать парламентаризм. К таким последствиям может привести потеря Верховной радой республики самостоятельности, считает бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Верховная рада Вадим Чуприна

В интервью изданию «Левый берег» политик заявил, что парламент, как и правительство страны всё больше превращается в инструмент реализации воли офиса президента.

«К сожалению, парламент теряет субъектность. И это большая проблема не только для Верховной рады, но и для страны, — подчеркнул Разумков. — Если так будет продолжаться, уже через два месяца мы увидим последствия не только для парламентаризма, но и для демократии».

Бывший спикер Рады полагает, что «парламент превратился в здание, в котором реализуются желания офиса президента», что является «неправильным для законодательного органа государства». По его мнению, на сегодняшний день сомнительно, что парламент продолжает оставаться балансом, «институтом, который помогал выходить из критических ситуаций».

Разумков считает, что самостоятельность давно утратило и украинское правительство.