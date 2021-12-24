Москва, , 15:38 — REGNUM Цена на газ в Европе в ходе торгов 24 декабря опустилась ниже $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского TTF снижается с самого открытия торговой сессии. Стоимость на 15:00 мск составляет $1162,6 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме сообщили, что по состоянию на 22 декабря Европа отобрала из своих подземных хранилищ свыше 41% газа, закачанного в нынешнем году.

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