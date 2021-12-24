Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Ростовской области на одном из закрытых весной 2021 года аксайских рынков вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 24 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на ростовском рынке

Сообщение о возгорании поступило в 13:08 мск. Огонь вспыхнул в пустом ларьке на рынке «Алмаз». В 13:40 мск пожар удалось локализовать, в 14:00 — полностью справиться с огнём.

На месте происшествия работали 15 человек и четыре единицы техники.

ИА REGNUM сообщало, что территория крупнейшего рынка «Атлант», который весной 2021 года был закрыт в связи с делом о земельных махинациях, ранее сильно пострадала от крупных пожаров. Огонь расправился с частью торговых павильонов на площади почти 1 тыс. кв. метров в 2017 году и на площади 600 кв. метров в 2019 году. В ночь на 20 марта 2020 года на территории «Атланта» вновь вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 680 кв. метров.