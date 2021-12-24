Манчестер, Великобритания, 24 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Рыночная стоимость нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снизилась с €45 млн до €35 млн. Об этом 24 декабря сообщает портал Transfermarkt.

Ruben Ortega Криштиану Роналду

Издание обновило рыночную стоимость для игроков Английской премьер-лиги (АПЛ). Роналду, который выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, «подешевел» сразу на €10 млн.

В текущем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 13 матчах, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи. Кроме того, на его счету шесть голов в пяти матчах Лиги чемпионов.