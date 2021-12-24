Москва, , 15:36 — REGNUM Сильные морозы 21−22 декабря Москва прошла без аварийных ситуаций и нарушения тепло‑ и электроснабжения потребителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков заявил, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку синоптики обещают, что сильные морозы вернутся в столицу в начале следующей недели. Так, 28 и 29 декабря столбики термометров могут опуститься до — 20 °C.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Кроме того, в ночь на 25 декабря в Москве начнётся очередной сильный снегопад, метель. За сутки может выпасть до 6 см снега.

Как отметил глава Комплекса городского хозяйства, в Москве организовано круглосуточное дежурство городского штаба. Спецтехника готова для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Также на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов, добавил Пётр Бирюков.