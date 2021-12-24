Самара, , 15:39 — REGNUM Ректора Самарского государственного экономического университета отправили под домашний арест. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги Юлия Комбакова (с) ИА Красная Весна

По версии следствия, в ноябре 2020 года фигурантка уголовного дела вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили подложные договора, согласно которым Самарский государственный экономический университет выступил исполнителем научно-исследовательских работ.

В материалах уголовного дела указано, что эти работы были выполнены подчиненным фигурантки уголовного дела путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации итогов социологических исследований.

«Таким образом, после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства. Далее, с целью хищения указанных денежных средств обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения денежные премии на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей, часть из которых обманным путем присвоила себе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество. Сообщается, что свою вину обвиняемая полностью признала.

«С учетом указанных обстоятельств, судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование дела продолжается.

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