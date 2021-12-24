Минск, , 15:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко 29 декабря, в ходе рабочего визита последнего в Санкт-Петербург. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Владимир Путин и Александром Лукашенко Kremlin.ru

«На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе встречи лидеры России и Белоруссии намерены провести обсуждение актуальных вопросов сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 28 декабря в Санкт-Петербурге.