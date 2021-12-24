Москва, 24 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит изменения в законодательство, необходимые для организации проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы предстоящее событие прошло на высоком уровне. Для этого до конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований. Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз, достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом», — сказал Мишустин.

Он также призвал «не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах».