Саратов, 24 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Жительнице Аткарского района Саратовской области, обвиняемой по пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»), избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Тутунов. Зима пришла. Детство. 1960

По данным следственного управления СКР по Саратовской области, с ходатайством об аресте обратилось следствие. Суд согласился с доводами стороны обвинения, женщина заключена под стражу на два месяца — до 21 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, утром 22 декабря 43-летняя мать вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном находилась по месту проживания в частном домовладении по улице 2-ая Заречная в селе Прокудино. Рассердившись на детей за непослушание, она заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока дети не перестали подавать признаки жизни. Затем женщина вынесла их на улицу и оставила в овраге неподалеку от дома, после чего скрылась. Детей обнаружили днем и сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть 8-летнего мальчика. Девочку 2016 года рождения госпитализировали, за ее жизнь до сих пор борются врачи. Злоумышленницу задержали 23 декабря в Энгельсе.

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