Грозный, 24 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Чечне сменили уполномоченного по правам человека в республике. Новым омбудсменом назначен Мансур Солтаев. Его пребывание на должности определено пятилетним сроком. Об этом сообщил 23 декабря глава парламента Чечни Магомед Даудов.

Grozmer.ru Грозный

По словам спикера парламента, Солтаев является известным общественным деятелем, членом Общественной палаты РФ. Его кандидатуру предложил на пост уполномоченного по правам человека в регионе глава Чечни Рамзан Кадыров. Даудов поздравил Мансура Солтаева с назначением на ответственную должность и выразил уверенность, что он в полной мере справится с работой на этом посту.

Напомним, ранее должность омбудсмена в Чечне с февраля 2006 года занимал Нурди Хухажиев.