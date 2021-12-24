Тбилиси, 24 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Протестная акция самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в виде массовой голодовки расширяется, так как ней присоединяются новые люди. Об этом 24 декабря заявил член ЕНД Акакий Минашвили, участвующий в голодовке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Участники акции требуют освободить из-под стражи основателя ЕНД, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Общественность очень хорошо видит, все видят, насколько консолидировано «Национальное движение», насколько активизировалось «Национальное движение», и этот протест станет действительно более масштабным, острым, в разных местах», — сказал Минашвили.

Он отметил, что представители правящей партии «Грузинская мечта» пытаются высмеять эту акцию. По мнению политика, это свидетельствует о об их «нервозности».

Напомним, около 200 человек собрались в палаточном городке в Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение». Они с 21 декабря объявили голодовку и требуют освободить экс-президента из-под стражи.