с. Мыс Каменный, , 15:30 — REGNUM На Ямале в селе Мыс Каменный задержали браконьеров, выловивших муксуна на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Муксун Республика-саха-якутия.рф

У ямальцев изъяли снегоходные сани, а также 143 экземпляра муксуна общим весом более 150 кг. По факту возбуждены административные дела по статье 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря несколько тонн рыбы изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области у браконьеров, задержанных в Каспийском море.

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