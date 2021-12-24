Волгоград, , 15:34 — REGNUM Двое заключённых сбежали из колонии-поселения №3 в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе регионального УФСИН. Возбуждено уголовное дело.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Разыскивается 23-летний житель Краснодара Георгий Вязовиков (уроженец Майкопа) — на левом запястье у него есть татуировка в виде скрипичного ключа, на правом предплечье татуировка-надпись «Не всё потеряно». Был одет в одежду и обувь чёрного цвета, имеет склонность к бродяжничеству.

Второй заключённый — 19-летний уроженец Краснодарского края Дмитрий Корней, у которого на правом и левом предплечьях имеются кельтские надписи. Осуждённый был одет в чёрную лыжную куртку с белыми разводами, чёрные штаны и сапоги, может оказать сопротивление при задержании.

Преступники скрылись ночью 23 декабря. Оба ранее не были судимы и отбывали наказание за кражи.