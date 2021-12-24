Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении бывшего генерального директора АО «Водоканал» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Информацию о задержании экс-руководителя предприятия подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 24 декабря.

Уголовное дело Ktr.su

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из предприятий Ростова-на-Дону по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками регионального УФСБ», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование.

ИА REGNUM напоминает, что бывший директор водоканала больше месяца не покидал кабинет в здании на улице Максима Горького и заявлял о незаконности своего увольнения. Заложниками ситуации стали почти 40 сотрудников предприятия.

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