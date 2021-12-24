Сакраменто, США, 24 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Студия Intrepid объявила о решении перевести её массовую многопользовательскую ролевую игру (MMORPG) Ashes of Creation на «движок» Unreal Engine 5. Анонсирующий трейлер она опубликовала 24 декабря на YouTube-канале проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В ролике креативный директор проекта Стивен Шариф рассказал о нововведениях. Разработчики также отметили, что на этой ноте они «завершают 2021 года» и направляются к следующей «важной вехе» — версии игры Alpha Two.

Для справки: Ashes of Creation — это находящийся в раннем доступе (игра находится в разработке, но доступна геймерам) проект. В сентябре 2021 года к команде разработчиков присоединился Винн Маклафлин, ранее занимавший должности ведущего сценариста и нарративного дизайнера в проекте The Elder Scrolls Online.